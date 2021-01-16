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  3. Türkiye'nin merakla beklediği davada flaş gelişme: Kadir Şeker yeniden yargılanacak!

Türkiye'nin merakla beklediği davada flaş gelişme: Kadir Şeker yeniden yargılanacak!

Konya'da Ayşe Dırla isimli kadının Özgür Dırla ile parkta kavga ettiğini görünce onu korumak isterken Duran'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 12,5 yıl hapis kararı verilen Kadir Şeker'in davasında, karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.

Türkiye'nin merakla beklediği davada flaş gelişme: Kadir Şeker yeniden yargılanacak!

Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet gösteren Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Dosya, Şeker’in yeniden yargılanması için Konya Adliyesi'ne gönderildi.

ÖMÜR BOYU  HAPİSTEN 12,5 YILA

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye'nin merakla bekeldiği davada flaş gelişme: Kadir Şeker yeniden yargılanacak!

Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

,Türkiye'nin merakla bekeldiği davada flaş gelişme: Kadir Şeker yeniden yargılanacak!

'KİRALIK KATİL İDDİASI'

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun da katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran’ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker’in ‘kiralık katil’ olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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