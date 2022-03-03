Türkiye'nin nükleer silahı, bombası var mı? Türkiye'nin nükleer silahı var mıdır? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından bir çok yaptırım uygulanmasına rağmen Putin geri adım atmıyor. Rusya'nın bu duruşu ise akıllara 3. Dünya Savaşı ihtimallerini getiriyor. Böyle bir savaş senaryosunda ülkemizin vatandaşları Türkiye'nin hazır olup olmadığını merak ediyor. Haberimizden tüm bu merak edilenlere ulaşabilirsiniz...

Dünyada 9 ülkenin sahip olduğu, nükleer silahlar tüm insanlığı tehdit ediyor. Nükleer kapasitesi olan ülkeler arasında çıkabilecek olası bir savaşta dünyanın sonunun gelebileceği tartışılmaz bir gerçek.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan’da bulunan bu silahların kullanılması felaketi getirebilir.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SİLAHI, BOMBASI VAR MI? TÜRKİYE'NİN NÜKLEER SİLAHI VAR MIDIR?

İsrail, Hindistan ve Pakistan bu anlaşmayı imzalamadı. Fakat Kuzey Kore 1985’te imzaladığı bu anlaşmadan 2003 yılında çekildi. Bu açıdan bakıldığında nükleer silahların engellenmesi için yapılan anlaşmanın dünya ülkeleri tarafından pek de karşılığı olmadığı görülüyor.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) nükleer paylaşım programı çerçevesinde, ABD Soğuk Savaş döneminde Türkiye dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine nükleer silah yerleştirdi. Bazıları için ‘efsane’ olarak kalan bu durumu 1962’de yaşanan ve ‘Küba Füze Krizi’ olarak bilinen olay ile hatırlayabiliriz. İki nükleer gücü savaşın eşiğine getiren bu kriz, ABD'nin Türkiye'ye, SSCB'nin ise Küba'ya nükleer füze yerleştirmesiyle başlamıştı.

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Daha önce çeşitli araştırma örgütleri ve askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre NATO şemsiyesi çerçevesinde ABD'ye ait nükleer silahların Türkiye’de İncirlik Üssü’nde konuşlandırıldığı ve Türkiye’deki nükleer silah sayısının 50 ila 90 adet B61 tipi atom bombası olduğu belirtiliyordu. Konu ile ilgili en güncel ve resmi araştırma TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay yapıldı. 'Nükleer Silahlara İlişkin Veriler' başlıklı araştırma raporunda Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah bulunduğu bilgisine yer verildi.

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Raporda ABD’nin 5 ülkede bulunan 6 hava üssünde nükleer silah bulundurduğu belirtildi. Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye’de bulunan bu nükleer silahların sayısının 150 olduğu bildirildi.

NATO kapsamında Türkiye’de bulunan ABD’ye ait nükleer silahların sayısı konusunda kesin bir ifade raporda yer almadı. Ancak genel olarak yapılan araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de en az 50 nükleer silah bulunduğu belirtiliyor.

TBMM’nin raporunda Rusya’nın 7.000 ABD’nin 6.800, Fransa’nın 300, Çin’in 260, İngiltere’nin 215, Pakistan’ın 130, Hindistan’ın 120, İsrail’in 80 ve Kuzey Kore’nin ise 10 adet nükleer silahı bulunduğu belirtildi.