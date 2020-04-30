Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından liseli öğrencilere ‘Kriz ve Liderlik’ söyleşileri

Dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle, eğitimlerin evden sürdürüldüğü bu dönemde bir grup girişimci liseli gencin kurduğu "Kriz ve Liderlik Platformu"nda ülkenin önde gelen iş insanları liseli öğrencilerle online ortamda buluşarak tecrübelerini paylaşıyor. Söyleşiler ile kriz döneminin nasıl yönetilmesi gerektiği, bu sürecin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve tekrar normalleşmenin nasıl olacağı iş insanları tarafından gençlere aktarılıyor.

İnstagram hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla dikkatleri üzerlerine çeken gençler, bugüne kadar Vera Capital Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özokur'dan DEMSA Grup Kurucu Ortağı ve Başkan Yardımcısı Demet Sabancı'ya, Sedes Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demir Sabancı'dan İstanbul Gençlik Platformu Başkanı Doğa Can Coşar'a, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'dan Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Misela Türkiye Kurucusu Serra Türker'e kadar alanında uzman iş insanlarını liseli öğrencilerle bir araya getirdi.

SÖYLEŞİLERİN KONUSU

Lise öğrencileri Cem Kalay, Enes Karakullukçu, Pelin Öztürk, Ahmet Emir Karaca ve Emre Özarar'ın, kurdukları oluşum ile kendi yaşıtları ve girişimcilik ruhu olan herkese örnek olurken, platform ile öğrenciler içinde bulundukları sürece de duyarsız kalmadıklarını gösteriyor. Düzenledikleri söyleşiler ile kriz döneminin nasıl yönetilmesi gerektiği, bu sürecin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve tekrar normalleşmenin nasıl olacağını farklı konuklar vasıtasıyla gençlere aktarmaya çalışan girişimci öğrenciler, yaşıtlarına da geleceklerine yön vermelerine de katkıda bulunuyor.

YENİ DÜNYA DÜZENİNİN YENİ LİDERLERİ YETİŞİYOR

Online devam eden yoğun ders programlarını aksatmadan, sosyal sorumluluk bilinci ile harekete geçen beş öğrenci bir yandan kendi gelecek planlarını şekillendirirken bir yandan da düzenledikleri söyleşiler ile yaşıtlarına destek oluyor. Daha yolun çok başında olduklarını dile getiren Cem Kalay, "Bir süredir okullarımızın girişimcilik kulüpleri bünyesinde çeşitli çalışmalar yapıyorduk. Ancak hepimizin hedefi okul sınırlarımızın dışına çıkıp daha yaratıcı, daha faydalı, daha geniş kitlelere ulaşabilecek bir şeyler ortaya koymaktı. Yapacağımız şey gelip geçici olmamalı, sürdürülebilir hedeflerimiz doğrultusunda önce kendi gelişimimize sonra çevremizdeki arkadaşlara olumlu bir şeyler katmalıydı. Covid- 19 salgını bizim gibi üniversiteye hazırlanan gençleri çok etkiledi. Geleceğimize dair önemli adımlar attığımız, planlamalar yaptığımız şu dönemde bir belirsizlikle karşı karşıya kaldık. İşte uzun zamandır hayalini kurduğumuz, alt yapı çalışmalarını yaptığımız oluşumu uygulamaya koymanın tam zamanıydı. Hem kendimizi hem de diğer öğrenci arkadaşlarımızı bu dönemde biraz olsun destekleyebilmek, kriz sonrası yeni normalin nasıl oluşacağını anlayabilmek ve tercihlerimizi bu doğrultuda şekillendirebilmek için sektör liderleriyle bir araya gelme kararı verdik. İletişime geçtiğimiz iş insanlarının birçoğu bizi geri çevirmedi ve projemize destek verdi. Bir instagram hesabı olarak başlayan bu oluşum yeni konukları ile önümüzdeki günlerde büyümeye devam edecek." dedi.

"GLOBALLEŞEN DÜNYADA BİR ARADA HAREKET EDEBİLİRSEK BÜYÜRÜZ"

Beş girişimci öğrencinin projesi olarak başlayan bu çalışmanın farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin katkısı ile büyüyeceğinin altını çizen Pelin Öztürk; "Şu ana kadar 11 farklı lisede gönüllü temsilci arkadaşlarımız var. Bu sayının artması ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Herkesin vereceği katkıya açığız. Önemli olan hepimizin faydalanacağı güzel iş birliktelikleri yapabilmek. Bugün online sohbetler ile başladığımız bu süreç ileriki zamanlarda daha da şekillenecek. Hedefimiz bu yapıyı ciddi bir platform haline dönüştürmek ve ileride iş hayatına atılacak olan bugünün öğrencisi yarının liderlerinin kişisel gelişimlerine birçok açıdan katkı sağlayabilmek. Bugünün öğrencilerini yarının liderleri olarak, yine bu platformda ağırlayacağımız uzun soluklu bir yola çıktık." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA