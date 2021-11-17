Türkiye'nin play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu!

Teknik direktör Stefan Kuntz'un takıma katılmasıyla birlikte 3 maçtan 7 puan çıkaran A Milli Futbol takımımız, G grubunu 21 puanla bitirerek lider Hollanda'nın arkasında ikinci sırada yer aldı. Bu sıralamayla birlikte play-off'lara katılmaya hak kazanan Milli takımımızın muhtemel rakipleri de belli oldu. Buna göre seri başı olmayan ay-yıldızlı ekibimiz, diğer gruplardan play-off'lara kalmış seri başı takımların biriyle eşleşecek.

TÜRKİYE SERİ BAŞI DEĞİL

Dünya Kupası Elemeleri'nde grup aşamaları dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Bu maçlarla birlikte Almanya, Danimarka, Belçika, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre ve Hollanda gruplarından lider olarak çıkarak direkt olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Gruplarını 2'nci sırada bitiren Türkiye, Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler, Polonya, Kuzey Makedonya, Finlandiya ile birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde sezonu en üst sırada bitiren Avusturya ve Çekya play-off'a kalan takımlar oldu.

Play-off turunda kurada seri başı olan takımlar:

Portekiz

İskoçya,

İtalya,

Rusya,

İsveç,

Galler

Play-off turunda kurada seri başı olan takımlar:

Türkiye

Polonya,

Kuzey Makedonya,

Ukrayna,

Avusturya,

Çekya

Milli takım seribaşı olan Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler takımlarından biri ile eşleşecek.

YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARI YAPILACAK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turunda yarı final karşılaşmaları 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirişecek. Play-off turunda final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak ve Dünya Kupası'na katılacak 3 takım daha belli olacak.

SERİBAŞI TAKIMLAR EV SAHİBİ

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na play-off turu sonrasında Avrupa'dan 3 takım daha katılacak. 12 takımın yer aldığı ve tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak olan play-off turunun yarı finalinde seribaşı olan takımlar, ev sahibi avantajıyla mücadelelere çıkacak. Play-off turunun yarı final aşamasını geçen 6 takım, play-off finali karşı karşıya gelecek ve bu eşleşmeleri kazanan 3 takım, Dünya Kupası'na katılacak.