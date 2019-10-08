Türkiye'nin rakibi Fransa'da sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı

Fransa Milli Takımı, Euro 2020 elemelerine hazırlanmaya devam ederken büyük bir şok yaşadı. Fransa Milli Takımının yıldız oyuncusu Kylia Mbappe sakatlandı.

Mbappe, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışmıştı.

Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea çağrıldı. Geçen hafta salı günü Galatasaray karşısında sakatlanan Kylian Mbappe, PSG tarafından dinlendirilmiş ve Angers maçında oynatılmamıştı.

Paris ekibi, Kylian Mbappe'nin milli maçlarda oynatılmayarak dinlendirilmesi için Fransız teknik adam Didier Deschamp'a bir mektup göndermişti.

Fransa, 11 Ekim Cuma günü İzlanda ile, 14 Ekim Pazartesi günü ise karşılaşacak.