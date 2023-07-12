Türkiye'nin risk primi CDS düştü, Yabancı yatırımcı gözü Türkiye'ye dikti! Şimdiden 1 Milyar doları geçti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına ise Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi sonrası yabancı yatırımcılar rotasını Türkiye çevirdi. Seçimlerden sonra Borsa İstanbul'dan yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse satın alındı.

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Türkiye'nin risk primi CDS düştü, Yabancı yatırımcı gözü Türkiye'ye dikti! Şimdiden 1 Milyar doları geçti!

Seçimleri de tercihini Erdoğan'dan yana kullanan vatandaşlar isktrar dedi. Seçimlerin geride

Türkiye'de seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlikler ortadan kalktı ve vatandaşlar Başkan Erdoğan'ı tercih ederek "istikrar" dedi. Yeni kabine açıklandı ve bu, ekonomide yol haritasının çizilmesi anlamına geldi.

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası'nın başına getirilmesi uluslararası piyasalara Türkiye'ye yatırım yapma konusunda açık bir mesaj gönderdi.

Yeni ekonomi yönetimi göreve gelir gelmez piyasalarda olumlu karşılandı. Yeni yönetim, mali disiplin çerçevesinde kural temelli ve öngörülebilir para ve maliye politikalarıyla Türk lirası bazlı enstrümanların cazibesini artıracak adımlar atacak.

Türkiye'nin risk primi CDS düştü, Yabancı yatırımcı gözü Türkiye'ye dikti! Şimdiden 1 Milyar doları geçti!

MERKEZ BAŞKANI MEVKİDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELİYOR

Uygulanan politikaların beraberinde uluslararası görüşmeler ve ziyaretler de devam ediyor. Körfez ülkeleri ve Türkiye arasında yeni iş birliği-yatırım anlaşmaları ile yabancı finansman kaynaklarını çeşitlendirmek konusunda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile iki gün önce Katar'a giden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile mevkidaşları ile görüşmek ve yatırımcı gruplarıyla toplantı yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

CDS DÜŞTÜ, YABANCI YATIRIMCI GÖZÜ TÜRKİYE'YE DİKTİ

Mayısta yapılan genel seçimler sonrası yeni ekonomi yönetiminin piyasa dostu tutumuyla düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin risk primi, özellikle dünkü Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinin ardından daha da düştü. Böylece Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 466 baz puana düşerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haber akışlarından pozitif yönde etkileniyor. Endeks, 6.386 puan seviyelerini görerek rekor tazeledi. Endeks, son 5 işlem gününün tamamında kapanış rekorunu tazelerken, seçim sonrası endeksteki değer kazancı yüzde 40'a yaklaştı.

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