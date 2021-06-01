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  3. Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, adeta görsel bir şölen sunuyor. Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Artvin'de yer alan ve Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeşilin her tonunu barındıran ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor Doğayla baş başa bir gün geçirmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları, tabiat parkının yolunu tutuyor.

BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİĞİ İLE İNSANA HUZUR VERİYOR

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelerek bölgede kamp yapan Mehmet Emin Serdar,  fırsat buldukça tatillerini Karagöl'de geçirdiğini söyledi.

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladıBuraya geldiği zaman içinin huzur dolduğunu anlatan Serdar, "İstanbul’daki yoğun iş temposunun bütün stresini burada 10-15 gün içerisinde atıyorum. Kamp yapıyorum, yeri geldiğinde dağ evlerinde kalıyorum. Kesinlikle Karadeniz turu düşünen arkadaşlarım ilk olarak geleceği nokta Artvin Borçka Karagöl olması gerekiyor. Yani ben her insana burayı tavsiye ederim. Geldiklerine, ne kadar uzun yoldan gelirlerse gelsinler pişman olacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

"DOĞAYI ÇOK GÜZEL KORUMUŞLAR"

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Gümüşhane'den gelen üniversite öğrencisi Berk İrfan Kadakal da doğa sporlarını sevdiğini belirterek, bu alanda Borçka Karagöl'ü keşfettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladıArkadaşları ile çok keyifli zaman geçirdiklerini ifade eden Kadakal, "Gerçekten doğayı çok güzel korumuşlar. Bu yüzden Artvin halkını ve gelen çevreci insanları tebrik ediyorum. Güzel kamp ateşi yaktık. Akşam biraz soğuk oluyor. Doğayı gezdik, gerçekten orijinalliği bozulmamış. İnsan böyle yerlere geldiği zaman yaşadığını hissediyor. Tam kapanmada evde sıkılmıştık. Bittiğinde direkt buraya geldik. Arkadaşlarımızla güzel zaman geçirmek için kendimizi buraya attık. İki gün kamp yaptık. Gerçekten güzel zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Karagöl'deki doğa, ağaçlar gerçekten çok güzel." diye konuştu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Türkiye'nin saklı cenneti büyülüyor! Doğa harikası Borçka Karagöl, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

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