Türkiye'nin seçiminden sonra seçim sonuçları ile ilgili Kremlin'den açıklama geldi

CHP genel başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi Türkiye'deki seçimlere müdahale yönünde suçlamasıyla yapılan karşılıklı açıklamalardan sonra gözler seçimler sonrası Moskova'nın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu.

"TÜRK HALKININ TERCİHİNE SAYGI DUYUYORUZ VE DUYACAĞIZ"

Seçimlerin sonuçlanmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda yapılan işbirliği nedeniyle Türkiye’deki seçimleri ilgiyle takip ettiklerini belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." dedi.

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"GENİŞ BİR İŞBİRLİĞİ YELPAZESİNDE TÜRKİYE İLE BİRLEŞMİŞ DURUMDAYIZ"

Türkiye ile Rusya’nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız." dedi.

"SEÇİMLERLE İLGİLİ GELEN HABERLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE TAKİP EDİYORUZ"

Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye’den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz." diye konuştu.

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Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ, EGEMEN BİR ÜLKEDİR"

Türkiye’nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

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