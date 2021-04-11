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Türkiye'nin şiddet haritası belli oldu! Artan oranlar koronavirüsü solladı

Yaşanan pandemi sürecinde koronavirüs salgınından ölenler kadar şiddete bağlı ölümler arttı. Bireysel silahlanma ve bireysel şiddete kar­şı mücadele eden Umut Vakfı'nın yayınladığı Silahlı Şiddet Raporu'na göre Türkiye'de geçen yıla oranla şiddet olaylarının istatistikleri açıklandı.

Türkiye'nin şiddet haritası belli oldu! Artan oranlar koronavirüsü solladı

Türk girişimci, aktivist ve iş insanı Nazire Dedeman tarafından kurulan Umut Vakfı'nın her yıl sunduğu Tür­kiye'nin silahlı şiddet haritasının bu yıl ki istatistikleri belli oldu. Umut Vakfı’nın Silahlı Şiddet Raporu’na göre geçen yıl Türkiye’de yaşanan 3 bin 682 olayda toplam 2 bin 40 kişi öldürüldü, 3 bin 668 kişi yaralandı.

Rahmetli Nazire Dedeman tarafından kurulan bireysel silahlanma ve bireysel şiddete kar­şı mücadele eden Umut Vakfı, 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye genelinde yayımlanan yerel ve ulusal basın­da çıkan şiddet haberlerini günü gününe tarıyor, şiddetin istatistiklerini tutuyor.

Türkiye'nin şiddet haritası belli oldu! Artan oranlar koronavirüsü solladı

ŞİDDET OLAYLARI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Umut Vakfı, bu yıl da “Tür­kiye'nin silahlı şiddet haritası”nı hazırladı. Salgın nedeniyle insan­ların evlerine kapandı­ğı 2020'de bile şiddetin azalması şöyle dur­sun, bir önceki yıla göre arttı. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün­lerde sokakta insanların öldürüldüğüne tanık olundu.

Türkiye'nin şiddet haritası belli oldu! Artan oranlar koronavirüsü solladı

ŞİDDETTE ŞAMPİYON İSTANBUL

Türkiye'de ge­çen yıl 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşandı. 2019'da bu sayı 3 bin 623'tü. Şiddet şampiyonu 441 olayla İstanbul oldu. Bu olay­larda 205 kişi öldü, 478 kişi de yaralandı.

İkinci ise 187 olayda 59 kişinin öldüğü, 163 kişinin de yaralandığı Samsun oldu. Sadece bir olay yaşanan ve tek can kaybı veren Artvin ise en güvenli il olarak öne çıktı.

Türkiye'nin şiddet haritası belli oldu! Artan oranlar koronavirüsü solladı

TELEVİZYONLARDA SİLAH GÖSTERİLMESİ YASAKLANSIN

Nazire Dedeman'ın 1993'te 17 yaşınday­ken ölen oğlunun adına kurduğu Umut Vak­fı, 28 yıldır bireysel silahlanmaya mücadele ediyor. Raporda şiddetin önüne geçmek için yetkililere şu önerilerde bulunuldu:

  • Silah edinme sayısı ikiye indirilmeli.
  • Taşıma ruhsatında hakim ve avukat referans sistemi getirilmeli.
  • Evde silah bulundurmak için eş rızası aranmalı.
  • İnternetten satış yasaklanmalı.
  • Ekranlarda hiçbir silahın kullanılması­na izin verilmemeli.
  • Oyuncak silahlara satış ve sergileme sınırlaması getirilmeli.
Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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