Türkiye’nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanı Danimarka’da gözaltına alındı

Kopenhag polisi, Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanını Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki DEAŞ'lı terörist Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmad El-Haj'ın 2017 yılında Türkiye'den iade edilmesinin istendiği belirtildi. Gözaltına alınan DEAŞ militanının Terörle Mücadele Kanunu'nun 114 ve 136. maddelerinin ihlaliyle suçlandığını açıklayan polis, el-Haj'ın tutuklanma talebiyle Salı günü Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.

Kaynak: İHA