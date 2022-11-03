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Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer? Muhalefet çıkan sonuçlardan memnun olmayacak!
ASAL Araştırma'nın Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi partinin çözebileceğine yönelik çalışmasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi.
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