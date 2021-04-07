Türkiye'nin, tarihe ışık tutan mozaik eserleri göz kamaştırıyor

Türkiye'nin en büyük mozaik müzelerine sahip Hatay ve Gaziantep, adeta göz kamaştıran eserlerle tarihe ışık tutuyor. Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da, kazılarda çıkarılan sayısız mozaik, Hatay Arkeoloji ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji müzelerinde sergileniyor. Ağırlıkla milattan sonra 2. ve 6. yüzyıllara ait mozaik eserler, ait oldukları dönemin izlerini yansıtıyor. Kentte 1948'de açılan ancak ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi nedeniyle taşınarak 2014'te yeni yerinde hizmete giren Hatay Arkeoloji Müzesi, çok büyük bir mozaik koleksiyonunu bünyesinde barındırıyor.

"HATAY, MOZAİK ESER ZENGİNLİĞİNDE AKLA GELEN İLK ŞEHİR"

Geçen yıl turizme açılan Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ise milattan sonra 6. yüzyılda "kamu alanı" olarak kullanıldığı değerlendirilen, 1200 metrekarelik tek parça taban mozaiğiyle ön plana çıkıyor. Tarih kenti Hatay için büyük önem taşıyan her iki müze de mozaik koleksiyonlarıyla sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ses getiriyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, dünya çapında mozaik eser zenginliği denildiğinde ilk akla gelen şehrin Hatay olduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Hatay Arkeoloji Müzesinin Antakya ve çevresindeki antik kentlere ait eserlerle dolu olduğunu, en önemli koleksiyonlarını da mozaiklerin oluşturduğunu belirten Ersoy, "Antakya mozaikleri, 2. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar mozaik gelişimini gözler önüne seren bir tarih barındırıyor. Bugün dünyada bir bilimsel yayın yapıldığında bilim adamları mutlaka Hatay mozaiklerine değinmek zorunda hissediyor çünkü burası dünya açısından da çok önemli bir mozaik seksiyonuna sahip." dedi.

MÜZE OTEL KONSEPTİ SUNUYOR

Ersoy, Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesinin ayrıca müze-otel konsepti bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ilk olduğunu kaydetti. Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesinin şu ana kadar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını bildiren Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesinin de her yıl ortalama 250 bin kişiyi ağırladığını ifade etti. Ersoy, kentte ayrıca 4 farklı yerde mozaik kazılarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Antik kentleri, tarihi yapılarıyla binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ise barındırdığı eserlerle ziyaretçilere unutulmaz tarih atmosferi sunuyor. Şehitkamil ilçesinde 25 bin metrekaresi kapalı toplam 30 bin metrekare alana kurulan müze, Nizip ilçesinde yer alan ve Fırat Nehri kenarında bulunan Zeugma Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan çok sayıda eşsiz esere ev sahipliği yapıyor.

MÜZE 2011 YILINDA AÇILDI

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2011'de açıldığını hatırlattı. Müzede fuaye alanlarının, konferans salonlarının bulunduğunu dile getiren Çomak, "Burası, ülkemizde çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde yapılan ilk müze özelliğini taşıyor. Müzemiz dünyanın da en önemli mozaik müzesidir." dedi. Çomak, 2019'da müzenin 350 bin ziyaretçiyi ağırladığını, geçen yıl salgın nedeniyle sayının 90 bine düştüğünü, bu senenin ilk 3 ayında ise 15 bin turistin buraya geldiğini ifade etti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı