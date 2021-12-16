UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi bugün Türkiye saatiyle 20.00'de yapıldı. Bu kapsamda Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri hangi takımlar oldu? | UEFA Uluslar Ligi 2022-2023 sezonu kura çekim sonucu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ HANGİ TAKIMLAR OLDU?

Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

UEFA ULUSLAR LİGİ 2022-2023 SEZONU KURA ÇEKİM SONUCU

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri bugün yapılan kura çekimi ile netlik kazandı.

Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

TSİ 20.00'da UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen çekilişte Milli takımımızın rakipleri belli oldu.

C LİGİ

Grup 1: TÜRKİYE, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

Grup 2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Güney Kıbrıs Rum Kesimi/Estonya

Grup 3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan/Moldova

Grup 4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

2 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Türkiye, diğer torbalardan gelecek birer rakibin yer alacağı dört takımlı grupta mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.