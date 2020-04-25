Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Başkanı Trump'a tepki!

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepkisini dile getirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıç, bunun tamamen kabul edilemez nitelikte olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Kılıç, açıklamasında, "Başkan Trump'ın 1915 olayları hakkındaki asılsız iddialar konusunda yaptığı açıklama, aynı dönemde Ermeni çetelerinin görülmemiş mezalimine uğrayan yüz binlerce Müslüman'ın acılarını görmezden gelmektedir. Bu nedenle de söz konusu açıklama 1915 olaylarını objektif bir şekilde yansıtmaktan yoksun olup, tamamen kabul edilemez niteliktedir." ifadelerini kullandı.

''BIRAKIN TARİHİ OLAYLAR ÜZERİNE TARİHÇİLER KARAR VERSİN''

Türk Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasını da Twitter'dan paylaşan Kılıç, "Bırakın, tarihi olaylar üzerine tarihçiler karar versin." görüşünü aktardı.

NE OLMUŞTU?

Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında da Trump'a "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterilmişti.