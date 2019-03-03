Türkiye'nin yaşlılıkla ilgili ilk bilim merkezi Finike'ye kurulacak

ANTALYA'nın Finike ilçesinde yaşlılıkla ilgili araştırmalar ve yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak projeler için çalışmaların yapılacağı bilim merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun, merkezin Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü olacağını söyledi.

AÜ Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından Finike'ye bağlı Gökbük Mahallesi'nde uygulanması planlanan araştırmaya dayalı bilim merkezi çalışmaları kapsamında inceleme gezisi düzenlendi. AÜ Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu Güner, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yaşlılık araştırmasına yönelik 5 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar kapsamında Gökbük Mahallesi'nde bir araya geldi.

Gökbük'te inşa edilmesi hedeflenen projeye yönelik Finike Belediyesi tarafından tahsisi yapılan 3 dönümlük arazi incelendi. Ayrıca proje için önemli olan ve tahsisine yönelik çalışmaların devam ettiği 3 dönümlük arazi içindeki kullanılmayan eski okul binası da gezildi. Tahsis gerçekleştiğinde ve proje hayata geçirildiğinde 1950 yılında yapılan eski okul binası da restore edilerek bilimsel çalışmalar için kullanılacak. Türkiye'de ilk defa uygulanacak projeyle genç nesiller eğitim görürken, yaşlıların yaşam kalitesinin de güvence altına alınması hedefleniyor.

'5 YILDIR BİLİMSEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ'

Doç. Dr. Özgür Arun, Gökbük yaşlılık araştırması kapsamında 5 yıldır bilimsel çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu çalışmalar kapsamında Gökbük'te araştırmaya dayalı bilim merkezi yapacaklarını belirten Doç. Dr. Arun, "AÜ'ye bağlı bu bilim merkezinde yapacağımız bilimsel çalışmalarla yeni nesil öğrenci kuşaklarını eğitmek istiyoruz. Sadece sosyal bilimcileri değil mühendisleri, hekimleri aynı zamanda hukukçuları, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden gelen genç bilim insanlarını burada buluşturmak istiyoruz" dedi.

BİLİMSEL FAALİYETLER YAPILACAK

Proje kapsamda üretilecek bilimsel bilgilerle de aslında yaşlıların, yaşlanan kesimlerin öncelikle yaşadıkları konutlarda dönüşümler, değişimler yapmak istediklerini söyleyen Doç. Dr. Arun, "Daha yaşanabilir konutlar tasarlamak, aynı zamanda yaşam kalitelerini artıracak bilimsel faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Tarımsal aktiviteyi güçlendirecek yaşlanan nüfusu tarımsal aktivite içinde tutarak onların yaşam kalitesini daha da artıracak birtakım mühendislik çözümler üretmek istiyoruz. Bu kapsamda tarım aktivitesini rahatlatacak özellikle el arabaları, güneş enerjisiyle şarj olan bu araçlar tarım nüfusunun zorlandığı noktalarda onların işlerini kolaylaştıracak, hem üretkenliklerini arttıracak hem de ürettikleri ürünün kalitesini arttıracaktır. Bu kapsamda yapacağımız çalışmaları da yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ MERKEZ OLACAK'

Gökbük Mahallesi'nde inşa etmeyi planladıkları bilim merkezinin Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü olacağını anlatan Doç. Dr. Arun, Finike Belediyesi'ne de projeye verdiği için teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz ürünleri, cihazları, teknolojik ürünleri inanıyorum ki Türkiye'deki kuşaklara da diğer bölgelerde yaşayanlara, daha yoksul durumdaki insanlara ulaştırabileceğiz. Bir köye inşa edilmiş, bilim dünyasının, araştırmacıların, akademisyenlerin ürettiği bilgiyle gündelik yaşamda yoksul insanlardan başlayarak genişleyen bir halkada insanların hayatına dokunan ürünler üreten ilk bilim merkezi burası olacak."

Gökbük Mahallesi Muhtarı İsmail Aydıntaş da "2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü mahallede yaşlılık araştırması yapmaya başladı. Kısa bir zamanda köyde kabul gördü ve projeler hızla devam etti. Şu anda tahsislerimizi yaptık. Eski köy konağı dediğimiz yeri bu proje için verdik. Okumuzun tahsis süreci de devam ediyor. Yaşlılar için yaşamı kolaylaştıracak projeler üreterek inşallah sadece Gökbük değil Finike'ye de çok büyük katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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DHA