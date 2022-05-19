Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı! Doğal gaz ve petrol aramaları hızlanacak!
Türkiye denizlerdeki doğal gaz ve petrol aramalarına hız vermek için filosuna çok önemli bir gemi daha kattı. Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisinin, Mersin'in Taşucu Limanı'na bu sabah ulaştığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan geminin, sabah saatlerinde Silifke ilçesindeki limanın açığına geldiği açıklandı. Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, yapılacak olan işlemlerin ardından limana yanaşacağı öğrenildi.
SONDAJ HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR
Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.
FİLOYA KATILAN DÖRDÜNCÜ GEMİ OLACAK
12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak. Şu anda "Cobalt Explorer" adını kullanan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması beklendiği bilgilerine ulaşıldı.