Türkiye’nin yerli kombisini yapan EMKO, gözünü yerli klima üretimine dikti

Zonguldak'ta kurduğu fabrikalarla çok sayıda işçiye istihdam sağlayan Arı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'deki yerli iki kombiden birini kendilerinin ürettiklerine vurgu yaparak 3 sene içerisinde yerli klimayı üreteceklerini açıkladı.

Gökçebey ilçesinin Bakacakkadı beldesinde panel radyatör, havlupan ve katı yakıtlı kazan üreten EMKO Isı, 2015 yılında ise kombi sektörüne adım attı. 600 personel istihdam eden firma, dünyanın 60 ülkesine ihracaat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de iki firmanın yerli kombi ürettiğini bunlardan birinin EMKO olduğunu ifade eden Günay, "Türkiye'de iki yerli kombi üretiliyor. Biri EMKO birisi ECA diğer firmalar ise yabancı. Çok iyi bir şekilde kaliteli sessiz az yakan bir kombi ürettik. Bütün dünyadaki ve Türkiye'deki kombi üreticilerine göre üstün taraflarımız bunlar yolumuza bu üstünlüklerimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yerli kliması

2021 yılında klima üretimine başlayacaklarını belirten Günay, "2021 yılında klima üretimine başlayacağız. İnşallah 2 senede yada 3 senede Türkiye'de yerli klimayı bir Türk firması olarak üreteceğiz" diye belirtti.

150 yıllık rüya proje Filyos

Filyos Projesi'nin de önemine dikkat çeken Yusuf Günay, "Filyos Projesi 1898 bu yana Abdülhamit hanın döneminde ortaya çıkarılmış bir projedir. Bu dönemde bu hükumet zamanında canlanmak, üretime hazır hale gelmek nasip oldu. Filyos Projesi Çaycuma ve çevresinde asgari 20 bin çalışana ulaştırır bu 20 bin demek 80 kişiye çıkar. 1869 yılında işe başladık. Yani 150 yıl oldu. Bu proje sayesinde çok kişinin işlerinin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA