Elazığ ardından Muğla'dan da deprem haberi geldi!Sanal AVM'ler geliyor! Koronavirüsün vurduğu AVM'ler internete taşınıyorTürkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveniBursa'da kamyonetin arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi!Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan acı tercih! AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda "Diyarbakır Annelerini" seçtiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kenan İmirzalıoğlu sorusuMerve Boluğur'dan yürekleri hoplatan paylaşım!Antalya'da akılalmaz olay! Telefon direklerindeki kabloları çaldılarKocaeli'de feci kaza! Şarampole uçan araç vinç ile kurtarılırken sürücüsü ağır yaralandıYargıtay Üyesi Nihat Altunok koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveni

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveni

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un tanıtılmasının adından tam bir yıl geçti. TOGG'a ait resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denilmişti. İşte TOGG'un bir yıllık serüveni...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveni

TOGG Otomobil; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kuruldu. TOGG, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilmeye başlanacak olan elektrikli otomobil açıklamasıyla ilk kez duyurulmuştu. 

TOGG'un ilk  gösterimi ise 27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG araçlarının dünyaya tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescil edilmesi ve araçların bataryalarının üretimi gibi öenmeli konularda uzunca bir süreç kat edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun TOGG çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama!TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama!

TOGG'un dün resmi Twitter hesabından yaptığı yeni duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denilmişti. İşte yerli otomobil TOGG'un 1 yıllık serüveni...

 

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT