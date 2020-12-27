Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte TOGG'un bir yıllık serüveni

TOGG Otomobil; Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında 28 Haziran 2018'de kuruldu. TOGG, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tasarlanan ve Türkiye'de üretilmeye başlanacak olan elektrikli otomobil açıklamasıyla ilk kez duyurulmuştu.

TOGG'un ilk gösterimi ise 27 Aralık 2019'da Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG araçlarının dünyaya tanıtılmasının üzerinden geçen 1 yılda, üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescil edilmesi ve araçların bataryalarının üretimi gibi öenmeli konularda uzunca bir süreç kat edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun TOGG çalışmalarıyla, Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama!

TOGG'un dün resmi Twitter hesabından yaptığı yeni duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denilmişti. İşte yerli otomobil TOGG'un 1 yıllık serüveni...