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  3. Türkiye'nin yerli Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor

Türkiye'nin yerli Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin yerli Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor

TOGG:- Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik" ifadelerine yer verildi.

Çalışmalara ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"Toplam 7 bin 630 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 245 bin metreküp kazı yapıldı. Olimpik ölçülerde 11 havuzu dolduracak kadar, 27 bin 500 metreküp dolgu yapıldı. Uç uca birleştirildiğinde 318 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar uzayacak 17 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı."

Türkiye'nin yerli Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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