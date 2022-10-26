"Türkiye'nin Yüzyılı" programına davet edilmişti! Fatih Portakal aldığı kararı açıkladı

AK Parti'nin 2023 yılı vizyonunun açıklanacağı "Türkiye'nin Yüzyılı" programına davet edilen gazeteci Fatih Portakal, programa katılıp katılmayacağı yönündeki kararını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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"Türkiye'nin Yüzyılı" programına davet edilmişti! Fatih Portakal aldığı kararı açıkladı 1

2023 yılı seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti, 2023 yılı vizyonunu açıklamaya hazırlanıyor. 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak olan "Türkiye'nin Yüzyılı" programına bu kez muhalif gazeteciler davet edildi.

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