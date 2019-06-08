Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 Suriyeli sınırda yakalandı
KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriyeli, güvenlik güçlerince yakalandı.
KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 Suriyeli, güvenlik güçlerince yakalandı.
Demirışık Hudut Karakolu ekipleri sınırda devriye görevi yürütürken Suriye'den yasadışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 7 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
DHA
HABERE YORUM KAT