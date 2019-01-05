Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
IHAAW164132-ASA/04-01-2019 - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
IHAAW164132-ASA/04-01-2019 - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 04.01.2019 16:41:32 TSI NNNN
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.