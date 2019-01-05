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  3. Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

IHAAW164132-ASA/04-01-2019 - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

IHAAW164132-ASA/04-01-2019 - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 04.01.2019 16:41:32 TSI NNNN


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