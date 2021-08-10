Türkiye'ye hakaret eden Afgan gazeteciden pişman dolu sözler: ''Üzgünüm ve çok özür dilerim''

Kaçak yollardan gelip 1 yıl yaşadığı Türkiye’den 4-5 ay önce ayrılan Afgan Sunatullah Saadat, Türkiye'ye karşı çektiği hakaret içerikli videolarla ilgili soruları Hürriyet'e açıkladı.

Afganistan göçmeni Sunatullah Saadat, yaptığı açıklamada ''Neden böyle bir video çektin?'' sorusuna yanıt olarak ''İzlediğim videolarda bütün Afganları zan altında bırakan, Türklerin canına, namusuna kasteden insanlarmış gibi gösteriyorlardı. Belediye başkanı (Bolu) videosu da öyle. Onları görünce halkımın çok aşağılandığını ve hakaret edildiğini düşündüm. İnsanlarımıza haksızlık yapılıyordu. Kimse beni yönlendirmedi. Kendim yaptım'' dedi.

''İnsan bazen duygulanıp, sinirlenip saçma sapan konuşuyor. Sonra da pişman oluyor. Ben de çok pişman oldum. Kendi duygularımı ve gördüklerimi söyledim. Ama anlıyorum hata etmişim. Üzgünüm ve çok özür dilerim. Ama videonun tamamını yayımlamamışlar'' diyen Saadat, sözlerinin devamında ''Video sosyal medyada yayımlandıktan sonra Türkiye’den bir kadın bana ulaştı. Konuştuklarımın ne kadar haksız olduğunu söyledi. Çok nazik ve anlayışla söyledi. Ne kadar hata ettiğimi o zaman anladım. Şimdi de çok pişmanım'' dedi.

''KAÇAK YOLLARLA GELDİM''

Türkiye’de bulunma sürecine de değinen Afgan Sunatullah Saadat, ''Afganistan’dan kaçak yollarla geldim. Bir sene Türkiye’de yaşadım. 4-5 ay önce de Türkiye’den ayrıldım. Şimdi Özbekistan’dayım. Türkiye’de durumum belirsizdi. Kaçaktım. Kendime bir gelecek çizmek zorundaydım. O yüzden Afganistan’a döndüm. Sonra oradan da ayrıldım'' dedi.

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''TÜRKİYE'DEN BİZ BİR KÖTÜLÜK GÖRMEDİK''

Türkiye'ye dönme süreciyle ilgili olarak da ''Artık nasıl döneyim? Türkiye’de hedef oldum. Videodan sonra 20-30 bin mesaj aldım. Hakaretler ve tehditler. Sıcakkanlı gençler var. Çok sert mesajlar attılar. Ben Türkiye’yi ve Türk insanlarını seviyorum. Bir sene kaldım Türkiye’de, hep insanca muamele gördüm. Ben de hiç hukuk dışına çıkmadım.

Arkadaşlarıma da hep bu ülkeye saygı duymalarını telkin ettim. Manavgat yangınında biz de çok üzüldük. Paylaşımlar yaptık. Şimdi Afgan göçmen meselesi sıcak bir siyaset konusu. Partiler çekişiyor biz arada kullanılıyoruz. Türkiye’den biz bir kötülük görmedik.'' ifadelerine yer verdi.

ORADA CAN GÜVENLİĞİM YOKTU

''Gerçekten gazeteci misin?'' sorusunu ise ''Afganistan’da gazetecilik okudum. Televizyonlarda çalıştım. Haber yazdım. Orada can güvenliğim olmayınca da Türkiye’ye geldim. Serbest gazeteci olarak çalıştım. 200 bin takipçisi olan sayfam vardı. Oradan haberler, yorumlar paylaşıyordum'' diyerek yanıtladı.