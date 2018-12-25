Türkiye’ye kaçak geçiş yapan 8 Suriyeli yakalandı

Türkiye'ye kaçak yoldan geçiş yapan 8 Suriyeli ile kaçakları taşıyan sürücü yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Suriye sınırında devriye gezdiği esnada V.A" nın kullandığı 79 MB 516 plakalı minibüse dur ihtarında bulundu. Ekipler, ihtara uymayarak kaçan aracı kovaladı. Jandarma aracı Kozdere Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptıkları araştırma sonrasında Suriye uyruklu 8 kişi ile organizatör olduğu belirtilen V A.'yı gözaltına aldı.

Yakalanan araç yediemin otoparkına teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA