Türkiye’ye saç ektirmek için geldi, ameliyat masasında hayatını kaybetti!

Cumartesi sabahı İbrahim Gül saç ekimi işlemi için özel bir hastanede ameliyata alındı. Ancak ameliyat esnasında kalp krizi geçirdiği iddiası öne sürülen hayata gözlerini yumdu. Saat 17.00’de hastane yönetimi ölüm haberini polise bildirdi. Gül’ün İtalya^da yaşayan eşi ve Urfa’daki akrabaları, “hastanız yoğun bakımda” denilerek İstanbul’a gelmeleri söylendi.

EŞİ HOCASI DİLEK ÖZBEK’İ ARADI

Yapılan bu çağrı üzerine kuaförün İtalya’da bulunan eşi kuaförlük okulundan hocası Dilek Özbek’i arayarak durumdan bahsetti. Öğrencisinin yoğun bakımda olduğu düşüncesi ile hastaneye giden Özbek’e, İbrahim Gül'ün hayatını kaybettiği söylendi. Genç kuaförün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, hastanın kendilerine saç ekimi amacıyla geldiğini, ekim sırasında göğsünde ağrı hisseden hastaya müdahale edildiği ve anjiyo yapıldığı bildirildi. Yapılan anjiyoda bir damarının tıkalı olduğu görülüp, stent takıldığı vurgulandı. Hastane yaptığı açıklamada yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanın kurtulamadığını ifade etti.

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'şüpheli ölüm' konusuyla ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır" denilerek ameliyatta bulunan saç ekiminde görevli doktor M.A'yı gözaltına aldı.