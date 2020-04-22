Türkiye’ye sağlık malzemesi almaya gelen İngiliz uçağı gece saatlerinde havalandı

Türkiye'ye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tıbbi yardım malzemesi almak için gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi kargo uçağı 84 ton malzemeyi aldıktan sonra gece saatlerinde ülkesine döndü.

Korona virüs (COVİD - 19) salgınıyla mücadele bir çok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerine cevap veren Türkiye çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Bu nedenle virüsten en çok etkilenen Avrupalı ülkelerden biri olan İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı. Türkiye, bugünde üçüncü yardımını gerçekleştirdi.

Gündüz saatlerinde İstanbul Havalimanına gelen Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, 84 ton malzemeyi alarak ülkesine hareket etti. Uçak saat 01.30 sıralarında İstanbul Havalimanından kalkışını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA