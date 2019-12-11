Türkiye'ye yaptırım tasarısı ABD Senatosu'nda onaylandı! Türkiye'den ilk açıklama

Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını öngören tasarı Amerika Birleşik Devletleri Senato Dış ilişkiler Komitesi tarafından 4 hayır oyuna karşı 18 evet oyu ile kabul edildi.

Yarın Senato'ya gidecek olan tasarı oylanacak.

TASARI NE ZAMAN KANUNLAŞACAK?

Eğer Senato "Türkiye'ye yaptırım tasarısını" onaylarsa, ilgili tasarı Temsilciler Meclisine gönderilecek. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde tasarı kabul edilirse, ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak. Başkan Trump da onay verip imzalarsa, tasarı kanun olacak.

TÜRKİYE'DEN KONUYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oylamanın ardından şu açıklamayı yaptı: "Kongre'deki süreci yakından takip ediyoruz. Bu tasarı geçse de S-400'le ilgili süreç devam edecek. Sayın Trump'ın bu konuda iyi niyet içinde olduğunu hepimiz takdir ederiz. Bunu kamuoyu önünde de söyledi. Bu yasadan rahatsız. Ama tabii Kongre'den geçince onun da eli kolu bağlı oluyor. Kongre üyeleri gözlerini-kulaklarını gerçeklere kapatmış durumda."

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP 'TÜRKİYE HAKLI' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, S-400 ve F-35 tartışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama hayır dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi.