Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırımlar öngören tasarıyı kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısında, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları nedeniyle, operasyonla bağlantılı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile diğer bağlantılı bakanlara vize verilmemesi ve varlıklarının dondurulması istendi. Ayrıca Türkiye’ye operasyonlar için hizmet ile teknoloji sağlayan ABD vatandaşı olmayan kişilere de vize verilmemesi ve bu kişilerin varlıklarının dondurulması talep edildi.