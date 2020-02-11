İnsan onuru ile saygınlığını temel alan, toplumu ayrım gözetmeksizin zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözetip bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Pendik Şubesi Olağan Kongresini gerçekleştirdi.

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ PENDİK ŞUBESİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Mevcut Şube Başkani Mehmet Topal, Kadın Komisyonu Başkanı Sinem Şahin yeniden seçilirken Gençlik Komisyonu Başkanı Onur Kıray oldu. Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Tunç ve Şefika Yazıcı kadroda yine görev alırken Mehmet Aydoğmuş ve Murat Taşlıçay yönetime yeni katılan isimler oldu.

Ayrıca Yönetim Kurulu yedek üyeleri; İbrahim Cimilli, Mehmet Keskin, O. Faruk Basal seçildi.

Denetim Kurulu asil üye; Sedrettin Karakaş, Yüskel Kaya, Ekrem Yıldırım olurken Denetim Kurulu Yedek Üyeleri Salim Unsur, Şükrullah Arvas ve Mustafa Selvitop seçildi.