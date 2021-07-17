Türkiye'yi ayağa kaldıran karar! Aleyna Çakır davasının şüphelisi Ümitcan Uygun cezaevinden tahliye edildi

Türkiye'nin uzun süredir konuştuğu Aleyna Çakır'ın ölümü olayında baş şüpheli olan Ümitcan Uygun hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz aylarda bir evde arkadaşları ile uyuşturucu kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ümitcan Uygun ve 6 aydır cezaevindeydi.

TAHLİYE EDİLDİ

Uygun'un avukatı Hayri Çağatay Cengiz, 6 aydır tutuklu bulunan Ümitcan Uygun'un tahliye edildiğini duyurdu.

Hayri Çağatay Cengiz paylaşımında," Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit uygun tahliye oldu." ifadesini kullandı.

Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit uygun tahliye oldu. — cagatay cengiz (@cagataydan) July 16, 2021

Ümitcan Uygun'un tahliye edilmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi. Uygun hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Öte yandan Aleyna Çakır olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun süre konuşulmuş, Uygun programın sunucusu Müge Anlı'yı tehdit etmişti.

İşte yapılan paylaşımlar:

- Hep beraber inatla soralım: Aleyna Çakır'ın tırnağından alınan DNA ve sperm örneği Ümitcan Uygun'un çıkmasına rağmen, Ümitcan Uygun'u koruyan ve bir katilin aramızda dolaşmasına sebep olanlar kimler?

- Aleyna Çakır'ın katil zanlısı #ÜmitCanUygun'un SERBEST bırakılmasını kabul etmiyoruz!

- #Ümitcanuygun tahliye edilmiş. Kim bu Ümitcan Uygun? Aleyna Çakır’ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen, canlı yayında Aleyna’yı bayılttığı görülen, Çakır ailesinin feryat figan yargılanmasını istediği, perde aralanmaya çalışırken annesi ölü bulunan kişi.

-Aleyna Çakır’ın ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen, canlı yayında Aleyna’yı döverek bayılttığı görülen, Müge Anlı’nın tüm delilleri sunduğu #Ümitcanuygun tahliye oldu!

- Her şey ama her şey milyonlarca insanın tanık olduğu kamuoyunun gözü önünde yaşandı..

Şiddet ,tehdit ,küfür ,ölüm, uyuşturucu ve ısrarla gizli tutulan Ankara'daki karanlık ilişkiler.

Ne mi oldu ? Ümitcan Uygun tahliye edildi.

Ve mahkemeler yine şaşırtmadı bizi..

- Hapishaneler boş çünkü tüm pislikler aramızda .

- Uyuşturucuya özendirmekten hapse atılan Ümit Can Uygun tahliye edilmiş. 5 ila 10 yıl arası hapisle yargılanırken nasıl serbest bırakmışlar? o kısmı anlamadım. Unutturmadan Aleyna Çakır(Sema Esen) ölümü soruşturması ne oldu? #ÜmitCanUygun

- #aleynacakır a işkence eden bunu da canlı yayınlayan ve Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu olan #Ümitcanuygun tahliye edildi. Yüreğime taş oturdu. Adalet bu mu?

- Canlı yayında işkence ettiği Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan #ÜmitCanUygun tahliye edileli birkaç saat oldu.

Bir kadını öldürüp, kadınları tehdit edip, annesinin ölümüne sebep olan bir insan müsveddesini kanun açıklarından yararlanıp tahliye ettirip, arkasından nispet yapar gibi rakı içen İSRAF. Aynı şeyler senin de kızın olsun ve başına gelsin inşallah

@cagataydan . #ümitcanuygun

- Düşünsenize bir tweet attığınız için sabah saat 5'te evinize şafak operasyonu düzenleniyor ; şimdi yine düşünün şiddet , uyuşturucu , cinayet gibi birçok boku yapıyorsunuz ama bu fotoğraf sayesinde serbestsiniz. o ananın babanın ahı hep üzerinizde olsun !!!!#ÜmitCanUygun