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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda gelişme: Taşa cinsel istismara uğradığını yazmıştı! İddianame kabul edildi, işte istenen ceza...

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir taşa cinsel istismara uğradığını yazan A.K. isimli kız çocuğunun bulunması ve şüpheli Hüseyin Evkuran'ın yakalanıp tutuklanmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili hazırladığı iddianame ceza mahkemesince kabul edildi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda gelişme: Taşa cinsel istismara uğradığını yazmıştı! İddianame kabul edildi, işte istenen ceza...

Türkiye, 12 yaşındaki A.K.'nın yardım çığlığını Antalya'nın Kepez ilçesindeki yeşil alanda bulunan bir taşa,  "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazmasının ardından duymuştu. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmış daha sonra harekete geçen polis ekipleri kız çocuğu A.K.'ye cinsel istismarda ve tehditte bulunan Hüseyin Evkuran'ı  (59) yakalamıştı. 

YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

Taştaki korkunç çığlığın ardından Hüseyin Evkuran Adana'da yakalanmış ve  tutuklanmıştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda gelişme: Taşa cinsel istismara uğradığını yazmıştı! İddianame kabul edildi, işte istenen ceza...

İDDİANAME HAZIRLANDI VE KABUL EDİLDİ

Hüseyin Evkuran için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 1 günde hazırlanan iddianame, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede birden fazla cinsel saldırı ve korkutma suçundan cezalandırılma talep ediliyor. 

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda gelişme: Taşa cinsel istismara uğradığını yazmıştı! İddianame kabul edildi, işte istenen ceza...

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hüseyin Evkuran için 25 yıldan 35 yıla kadar ağır hapis istemi ile cezalandırılması talep ediliyor.

{TITLE_STRIP}Taşın üzerine 'Tecavüz ediliyorum' yazmıştı... Antalya'da, 12 yaşındaki Altun bulundu! Komşusu tarafından yıllardır istismara uğruyormuş!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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