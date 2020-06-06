Türkiye’yi ayağı kaldıran olay: Aleyna Çakır intihar mı etti, öldürüldü mü?

Üniversitesi öğrencisi Aleyna Çakır'ın ölümün ardından yayınlanan son görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Videoyu izleyenler Aleyna Çakır intihar mı etti, öldürüldü mü? sorularının yanıtını arıyor. İşte detaylar

Aleyna Çakır intihar mı etti, öldürüldü mü?

Daha hayatının baharında olan üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu. Bugün sosyal medyaya düşen bir video görüntüsü kafalarda soru işareti bıraktı. Videoda Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra video kayıt yaptığı oldukça sinirli olduğu gözleniyor.

SOSYAL MEDYADA AYNI SOYADLARINI TAŞIYORLARDI

Aleyna Çakır ve Ümit Uygun’un birlikte yaşadığı iddia ediliyor. Genç sevgililer sosyal medya hesaplarında aynı soyadlarını paylaştıkları görülüyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

CENAZE TÖRENİNE KATILMADI!

Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.