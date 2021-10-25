Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetinde şok itiraf geldi! "3 milyon euro teklif ettiler"

2009 yılında Türkiye'yi derinden sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

Sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Karabulut'un avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, yıllar sonra kendisine gelen teklifle ilgili bir itirafta bulundu.

ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNMUŞTU

Münevver Karabulut'un cansız bedeni, 3 Mart 2009 akşamı çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de çöp konteynerının içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetinde aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim oldu.

DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI

Simge Fıstıkoğlu'nun Youtube kanalı "Hayat Okulu"na bu hafta konuk olan Rezzan Epözdemir, yaşadığı birçok detayı ilk kez anlattı. Dava sürecinde tehditler aldığını belirten Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.

"3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER"

Epözdemir, "Yargılama sırasında çapraz sorguda Cem'e çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim" dedi.

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