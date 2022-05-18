Türkiye'yi eleştirip şikayette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ayakta alkışlandı

Resmi ziyaretler için ABD'de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da Joe Biden'ın misafiri oldu. ABD Kongresi'nde de konuşma yapan Miçotakis, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştuktan sonra Akdeniz ve Kıbrıs konularına gerek üstü kapalı bir şekilde Türkiye'yi hedef aldı. O konuşma sonrası ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yapılan konuşmayı ayakta alkışladı.

TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRİP SENATODAN DESTEK İSTEDİ

Türkiye'nin Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiğini ve Akdeniz'de iki devletli çözüme yanaşmadıklarını söyleyerek Türkiye'yi eleştiren Miçotakis tüm otoriter liderlere mesaj gönderilmesi gerektiğini söyleyerek, kendilerini 48 yıldır rahatsız eden bir konu odluğunu ve bu konuyla ilgili konuşmak istediğini belirtti. Sözlerine "Türkiye'nin işgali ve Kıbrıs'ın bölünmesi... İki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Yunanistan her zaman komşularına dostluk eli uzatır ancak komşularımızla olan anlaşmazlıklarımızı çözmek için uluslararası hukukta tek bir çerçeve vardır. Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahil. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken, NATO'nun güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum" dedi.

Miçotakis ayrıca iki devletli çözüme Yunanistan'ın asla sıcak bakmadığını söyleyerek bu konuda senatonun yönetimlerine destek olmasını istedi. Miçotakis “Kongre üyelerinden son 48 yıldır açık olan yarayı unutmamalarını istiyorum. Bu da Kıbrıs’ın işgali ve bölünmesidir. Dün Başkan Biden’a da bahsettim, kimse asla Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü kabul etmeyecektir” konuşmaları sonrası kongredekiler tarafından ayakta alkışlandı.