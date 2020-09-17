Türkiye'yi sarsan cinayete ilişkin flaş gelişme!

Twitter'da Aleyna Çakır cinayetine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulunan gazeteci Erk Acarer, genç kızı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ettiğini açıkladı. Paylaşımda Ümitcan Uygun'un annesinin öldüğü belirtildi.

Aleyna Çakır'ı darp edip öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un annesinin intihar ettiğini söyleyen Erk Acarer'in paylaşımı şu şekilde:

"Aleyna Çakır dosyası şüphelisi Ümitcan Uygun’un annesinin intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği bilgisi ulaştı."

Erk Acarer'in paylaşımı:

Aleyna Çakır dosyası şüphelisi Ümitcan Uygun’un annesinin intihar ettiği ve yaşamını yitirdiği bilgisi ulaştı. — Erk Acarer (@eacarer) September 17, 2020

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