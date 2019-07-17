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  3. Türkiye'yi yasa boğan Erbil saldırısının ardından dünyadan ilk tepki

Türkiye'yi yasa boğan Erbil saldırısının ardından dünyadan ilk tepki

AB'den Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Erbil saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Berger, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz" dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden ise, "Saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Türkiye'yi yasa boğan Erbil saldırısının ardından dünyadan ilk tepki

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyadan açıklamamada bulundu.

Berger Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Erbil'de Türk Konsolosluğu'nun bir görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyoruz. En içten taziyelerimizi sunarken, kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin ve merhumun ailesi ile sevenlerinin yanında olduğumuzu ifade ederiz" yazdı.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz" denildi.

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