Türkmen “Ereğli ‘olmayacak’ deneni başarmıştır”

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit ve Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, AK Parti Ereğli Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Ereğli Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş, Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Uysal AK Parti ailesinin burada güzel bir fotoğraf verdiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Uysal, 2019 yılında 31 Martta çok önemli bir seçim olduğunu hep beraber ve birlik içinde önümüzdeki seçimlerden başarılı çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır'da, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür ederek, 31 Martta yapılacak olan seçimlerin ülkeye ve ilçeye hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'da önlerinde ülke, bölge, Ereği ve Zonguldak için çok önemli bir seçim olacağını hatırlatarak, Zonguldak'ta olduğu gibi önümüzdeki günlerde genel merkezin 7 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacağını belirtti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'da, güçlü bir lider ve güçlü bir siyasi iradenin bu ülkeyi yönettiğini belirtirken, daha çok gayretle 31 Mart yerel seçimlerinden başarılı çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'de ülkemizin iç ve dış tehditlere boyun eğmediğini hatırlatarak, Kdz. Ereğli'nin de bu ufku doğru gördüğünü belirtti.

Milletvekili Türkmen, "Ereğli, sen ben demedi. Buranın birliğini bozabilmek için çok şey yaptılar. "Ereğli'den adayımız yok" dediler. Ereğli'nin kimseye ihtiyacı yok ki. Ereğli kendi kendine sahip olan insan topluluğundan, vatanseverlerden oluşan bir kadroya sahiptir. Ama bizim zaten ayrı gayrımız yok. Ankara'daki Diyarbakır'daki, Kastamonu'daki milletvekili de bizimdir.

Hükümete bir baktığınız zaman onun nereli olduğu değil, ne yaptığı ve bu memlekete nasıl sahip çıktığı önemlidir. Onun Ereğli bu seçimlerde olmayacak deneni başarmıştır. Halil Posbıyık dediğiniz zaman bir efsane gibi görülen bir şey vardı Ereğli'nin içinde. Baktınız ki hiç bir şey olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu işi başaran Ereğli'de bizim gençlerimiz, kadınlarımız ve milletimiz bundan sonraki seçimleri de bunu başarmaya muktedirdir. Ve başaracaktır Allah'ın izniyle. Sizin çalışmalarını görüyorum. Kimin o demesi bu demesi, hava atması beyhudedir, lüzumsuzdur. Bir algı yaratmaya gayret ediyorlar. Buna gelmeyeceksiniz, gelmeyeceğiniz. Bundan sonra daha büyük bir şerefle ayakta tutacağız" dedi.

Ziyarette AK Partili Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Atay, Fevzi Mazlum, AK Parti gönüllüleri de hazır bulundu.

Kaynak: İHA