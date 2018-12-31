İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Türkmenbaşı Bulvarı otoyola bağlanıyor

Türkmenbaşı Bulvarı otoyola bağlanıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı yolu çalışmasını yerinde inceledi.

Türkmenbaşı Bulvarı otoyola bağlanıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkmenbaşı Bulvarı otoyol bağlantı yolu çalışmasını yerinde inceledi.

Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun şehir içi bağlantılarını sayısını arttırılıp, doğu batı yönünde çevre yolu özelliğini güçlendirmek amacıyla Türkmenbaşı Bulvarı Otoyol Bağlantı Yolları Projesi'ni uygulamaya koyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kent içi ulaşımı dört yönde rahatlatacak ve otoyola geçişi kolaylaştıracak proje kapsamında Mavi Bulvar üzerindeki köprü genişletme ve otoyol bağlantı yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Sözlü, mesai arkadaşlarına kolaylık dilerken, projenin uygulama aşaması hakkında bilgi aldı.

Türkmenbaşı Bulvarı otoyola bağlanıyor

Türkmenbaşı Bulvarı otoyola bağlanıyor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.