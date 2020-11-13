Türkmenistan başkanı, başkente yaptırdığı köpek heykelini törenle açtı

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği köpeğinin 6 metre yükseklikte altından heykelini yaptırarak başkent Aşbakat'a dikti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, en sevdiği yerli Alabay cinsi köpeği için bir heykel yaptırdı. Başkent Aşkabat'a dikilen 6 metre yükseklikteki altın sarısı renkteki dev heykelin açılışı, şiirler eşliğinde gerçekleştirilen tören ile yapıldı. Heykelin alt kısmında led bir ekran da bulunurken, yapımının ne kadara mal olduğu bilinmiyor.

Berdimuhamedov daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e aynı cinste bir köpek hediye etmişti.

SOSYAL MEDYADAN HEYKEL ÇAĞRISI

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir çok kişinin Berdimuhammedov'un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.

ALABAY CİNSİ KÖPEK ÖZELLİKLERİ

Alabay, bir diğer adı ile Alabai köpeği çoban köpekleri arasında en çok tercih edilen cinsler arasında yer almaktadır. Ayrıca dünyanın en eski köpek ırkları arasında yer almakta olan bu tür oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. Tahmini olarak bundan 4000 yıl öncesine dayanan tarihe sahip Alabay köpeği Tibet’e özgü olduğu düşünülmektedir. Günümüzde ise dünyanın bir çok farklı noktasında ideal çoban köpeği olarak kullanılırken en yaygın olarak Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan da görülmektedir.

Erkekleri 78 cm boyuna ulaşabilen Alabai ırkının dişileri 69 cm boyunda kalıyor. Ağırlığı ise erkeklerde 79, dişilerde 65 kilogram.

Farklı bir beden yapısına sahip olan bu ırkın ulaşabileceği ağırlığın bir üst limiti bulunmuyor.

Hem iyi bir avcı hem de başarılı bir bekçi köpeği olma özelliği ile nam salmış Alabay köpeği, tarih boyunca bir çok farklı statüde yer almıştır. Eski kaynaklara göre bu türün Moğol seferleri sırasında askerlere destek olması, koruması ve savaşçı ruhunu sergilemesi için kullanılmıştır. Günümüzde Asya dışında pek de rastlanmayan bu tür çiftliklerde, fabrikalarda ve evlerde koruma amacı ile tercih edilmektedir.

Korumacı karaktere sahip olan Alabai ırkı, yabancılara karşı içgüdüsel bir saldırganlık beslese de, sahiplerine karşı oldukça sadık yapıda. Zeki, atletik ve tetikte olması sayesinde, Alabai ırkı fazlasıyla iyi bir bekçi köpeği haline geliyor.

Diğer köpekler ile bir arada kalmaktan pek hoşlanmayan bu ırk, özellikle aynı cinsiyetteki diğer köpeklere karşı üstünlük kurmaya çalışabilir. Saldırganlaşabilen Alabai köpekleri mümkünse tek başlarına beslenmeli.

Egzersiz ihtiyacı çok fazla olan bu ırk günlük olarak uzun yürüyüşlere çıkarılmalı. Eğer enerjisini tam olarak atamazsa, saldırganlaşma ve ev içerisindeki eşyalara zarar verme eğilimleri görülebilir.

Alabay köpeği sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürebilmesi için düzenli bakım uygulamalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bekçi köpeği olmasından dolayı sıklıkla tüy tarama uygulaması gerektirmeyen bu tür aralıklarla ılık bir su ile banyo yaptırılabilir. Ancak suya sokmak için köpeğinizi asla ısrarcı davranmayınız. Genel olarak kendi bakımını üstlenmekte olan bu tür daha çok egzersiz ihtiyaçları duymaktadır. Alabay köpeği yüksek enerjiye sahip olmasından dolayı sahibi tarafından her daim yürüyüşe çıkartılmasında fayda var. Eğer ki yeteri düzeyde egzersiz yapılmaz ise enerjisini saldırganlıkta kullandığı görülmektedir.