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Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

Türkmenistan'da futbol maçları yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta askıya alınan Türkmenistan 1. Futbol Ligi'nde sezon, bugün oynanan tek maçla devam etti.

Son şampiyon Altyn Asyr ile lider Kopetdag'ın karşılaştığı maç, 1-1 sona erdi.

Lige, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edilecek.

Kaynak: AA




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