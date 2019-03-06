Türkmenli Göleti havzasına bin 200 fidan dikildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi sınırlarındaki Türkmenli Göleti havzasındaki 2 dekarlık alanda bin 200 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün çevre yatırımları çalışmaları çerçevesinde Marmaraereğlisi Türkmenli göleti içme suyu havzasında 2 hektarlık alana bin 200 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'ün de katıldığı programda, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen bin 200 adet fidan toprakla buluşturuldu. Kendisi de bir fidanı diken Genel Müdür İçöz, "TESKİ olarak doğaya ve çevreye ciddi anlamda önem veriyoruz. Kaliteli, içilebilir içme ve kullanma suyuna erişimin sağlanması temel önceliğimizdir. Ormanlaştırma ile iklimlendirmeye yön verilmekte ve ormanlık alanlarla kaplı olan havzalar daha çok yağış almaktadır. Bu doğrultuda TESKİ olarak, yüzeysel su kaynaklarımızın kalite ve miktarının korunması amacıyla baraj ve gölet havzalarımızda ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir. TESKİ İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında; içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evrensel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atık sular ve atıklarla kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta, uzun ve dere mutlak koruma alanlarında hukuki ve teknik tedbirler almaktayız. Bu kapsamda dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyük bir miras, ileri de büyüyüp ağaç olduklarında doğaya ve insanlara temiz bir nefes olacaktır" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün de destek verdiği etkinlikte, TESKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Marmaraereğlisi Şube Müdürlüğü personelleri de fidan dikti.

Kaynak: İHA