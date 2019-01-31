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Türkoğlu’nda trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Türkoğlu’nda trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Hacı Ç. yönetimindeki 31 H 0392 otomobil ile Muzaffer K. yönetimindeki 46 AD 676 plakalı otomobil Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında çarpıştı. Kazada aynı aileden Muzaffer K., Neslihan, Fethiye, Muhammet Emin, Hümeyra, Hasret ve Raziye K., diğer aracın sürücüsü Hacı Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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