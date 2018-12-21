TÜRKONFED / Turan: Ekonomide reform gündemine odaklanmalı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, ekonomik yavaşlamanın 2019'un ilk yarısında da devam edeceğinin öngörüldüğünü ve bunun çözümü için "ekonomide reform gündemine odaklanılması" çağrısı yaptı.

Dünyada likidite sıkılaşırken, Türkiye'de ekonomik yavaşlama; enflasyon ve büyümenin yavaşlamasının da 2019'un ilk yarısında devam edeceğinin öngörüldüğüne dikkat çeken Turan, şöyle devam etti:

"Yurt dışı kaynaklı dalgalanmaların ülkemiz finansal piyasalarında 2018'deki gibi etki göstermemesi için belirsizliklerin en aza indirilmesi önem kazanıyor.

"Yeni Ekonomik Program'da açıklanan hedeflerin, şeffaf, öngörülebilir ve bağımsız para ve maliye politikalarıyla desteklenmeye devam edilmesi, 2019'un 2018'e göre daha ılımlı geçmesine önemli katkı sağlayacak diye düşünüyoruz.

"Faiz, döviz kuru, enflasyon, cari açık, işsizlik gibi kronikleşmeye başlayan hastalığımızın bir tedavisi de var. Ekonomide doğru teşhis ve doğru tedavi çok önemli.

"Zamanında adım atmak, hızlı ve doğru reaksiyon vermek, "geçici pansumanlar değil', "kalıcı tedaviler" ile ekonomimizin dengelenme sürecini sağlıklı yürütmesini sağlayabiliriz.

"Bunun için teşhisi doğru koymak gerekiyor. Tedavi ekonomik ve demokratik reformlardan geçiyor.

"Dünya emtia fiyatlarındaki düşüşle birlikte, FED'in 2019 için faiz artırımında ılımlı bir süreç izleyeceği sinyali ülkemiz için değerlendirilmesi gereken bir fırsat yaratıyor.

"Yerel seçimlerden sonra 4 yıl süreyle ekonomiye reform gündemiyle odaklanarak sıkıntılarımızı hafifletebiliriz.

"Türkiye, ticaret savaşları ile başlayan süreçte, ABD ile yaşadığı gerginliğin etkisini ekonomide fazlasıyla hissetti.

"Türkiye-ABD arasındaki politik belirsizlikler, liranın dolar ve diğer para birimleri karşısında ciddi bir değer kaybı ve tüketici fiyatlarında yüksek artışla sonuçlandı.

"Büyümede 3. çeyrekte ortaya çıkan yavaşlamanın, 4. çeyrekte daha belirginleşeceği görülüyor.

"Kasım enflasyon verileri de iç tüketimin büyümeye katkısının dördüncü çeyrekte daha da azalacağına işaret ediyor.

"Dolayısıyla, 2018'de ekonomik büyümenin, Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 3.8 tahmininin altında gelebileceği öngörülüyor.

"FED'in 2019'da kademeli faiz artışı yerine, veri odaklı bir sürece gireceğini belirtmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarından likidite çekilmesinin tahmin edildiği düzeyde olmayabileceği ihtimalini de ortaya çıkardı.

"KOBİ'lerimizin nakit akışı devamlılığının sağlanması, finansal yapılarını güçlendirecek, piyasada güven ortamını artıracak ve risk primi ile finansal dalgalanmaların boyutunu azaltacaktır.

"Alacak sigortasının hayata geçirilmesi ve KOBİ'lerin finansmana erişimindeki sıkıntıların giderilmesi, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerimizi dirençli kılacaktır.

"Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda; "yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü" gibi evrensel değerlere de bakıyor.

"Reformlarla, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirip, belirsizlikleri azaltabiliriz. Diğer yandan yüksek teknoloji kullanımını da artırmaya gayret etmeliyiz.

"Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratıp, küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşmeyi kaldıraç olarak kullanabiliriz.

"Bu anlamda ülkemizin gerçek gündeminin, A'dan Z'ye dijital dönüşüm olması gerektiğine inanıyoruz." (Fotoğraflı)

DHA