Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde bilim kurulu üyeleriyle birlikte TURKOVAC aşısı yaptırdı. Bu kapsamda Turkovac aşısı ne zaman başlayacak? | Turkovac aşısı nerede üretiliyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Turkovac aşısı 30 Aralık 2021 Perşembe gününden itibaren şehir hastanelerinden başlayarak uygulanacak.

Bugün, Bilim Kurulu toplantısı sonrası bilim Kurulu üyeleri ile beraber TURKOVAC aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vatandaşlara hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik .Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir Aşı geçmişi var. TURKOVAC son 50 yıldan sonra müjdeden başlayıp üretim safhasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce BSC, yani verem aşısı üretilmişti.

Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum.

Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

Hıfzı Sıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu milletimizin başarısı. Randevu yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerimizde aşı olabilir."

TURKOVAC NEREDE ÜRETİLİYOR?

Turkovac Şanlıurfa'daki aşı üretim tesisinde üretiliyor. Öte yandan bugünkü bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda basın açıklaması görseline yer verdi.

"Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz."