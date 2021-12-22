Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Acil Kullanım Onayı aldı. Aşının seri üretimi bugün başladı. Bakan Fahrettin Koca aşının üretildiği tesiste yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla seri üretime başlamış durumdayız" diye konuştu. Peki, TURKOVAC aşısı randevu ne zaman açılacak 2021? Turkovac aşısı inaktif mi? İşte detaylar...

TURKOVAC AŞISI RANDEVU NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında 1 hafta veya 10 gün içerisinde, TUKOVAC aşısının Şehir Hastaneleri'nde uygulamaya geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise," Yerli aşımızın üretiminde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Aşının ülkemizde üretilebilir olması fevkalade önemlidir. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak, vatandaşları TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.

TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ?

TURKOVAC inaktif Türk aşısıdır.

ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR?

Bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen, halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas veriler sağlanıncaya kadar sorumlu kurum tarafından verilen kullanım iznidir.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.