TURKOVAC aşısından güzel haber! Delta varyantına karşı da yüzde 100 koruma sağlıyor

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarenli'nin başında olduğu ekip tarafından geliştiren ve TÜSEB tarafından desteklenen inaktif temelli yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC, Acil Kullanım Onayı almasının ardından Şanlıurfa'da üretime başladı. Aşının güvenliği olduğunun tespit edilmesinin ardından şehir hastanelerinde vatandaşlara uygulanmasına başlanırken Faz 3 çalışmaları da bir yandan sürüyor.

DELTA VARYANTINA KARŞI KORUYUCULU ARAŞTIRILDI

Söz konusu çalışmalar hakkında bilgi veren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşının tüm dünyada Omicron'dan önce baskın olan ve hala yayılımda olan Delta varyantına karşı 100'de yüz korucu olduğunun saptandığını duyurdu.

SONUÇLAR MEMNUNİYET VERDİ

Çalış Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen alfa varyantında olduğu gibi delta varyantında da %100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen alfa varyantında olduğu gibi delta varyantında da %100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir. pic.twitter.com/tZ56QAQk3W — Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) December 31, 2021

BAKAN KOCA HATIRLATMA DOZUNU TURKOVAC İLE OLDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri hatırlatma dozlarında TURKOVAC aşısını tercih ederek aşılarını oldu.

TURKOVAC AŞI HAKKINDA BİLGİLER

Geliştirme çalışmalarına Nisan 2020'de başlanan yerli aşının hayvanlar üzerinde denendiği klinik öncesi (preklinik) aşaması Ekim 2020'de başarıyla tamamlandı.

Daha sonra yerli aşı, Kasım 2020'de başlanan Faz-1 çalışması kapsamında 44 gönüllüye uygulandı.

Yerli aşının 250 gönüllüyle yürütülen Faz-2 kapsamındaki ilk dozu ise 10 Şubat 2021'de yapıldı. Her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu verilerin elde edilmesiyle Faz-3 çalışmasına geçildi.

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 kapsamındaki ilk dozu, 22 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Ankara Şehir Hastanesindeki programda yapıldı.

Erdoğan, bu programda yerli inaktif Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Faz-3 çalışmalarında daha önce koronavirüs geçirmeyen ve hiç Kovid-19 aşısı olmayan binlerce gönüllüye TURKOVAC uygulandı.

TURKOVAC'ın Faz-3 kapsamında "hatırlatma dozu" olarak uygulandığı çalışmaya da Ekim 2021'de başlandı. Bu kapsamda, iki doz Sinovac aşısı olmuş gönüllülere tercihlerine göre hatırlatma dozu olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulandı.

Son dakika | Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama: Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacak

Son dakika | Bakan Koca Turkovac aşısı oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan örnek olacak hareket! Üçüncü doz koronavirüs aşısını TURKOVAC oldu!

TURKOVAC dünyaya umut olacak! Milli ve yerli aşıya yurt dışından talep yağıyor!

Yerli aşı TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarenli güzel haberi verdi: Etkili, güzel sonuçlar elde ettik

Son dakika! Turkovac aşısının Halk Sağlığı depolarına ilk sevkiyatı gerçekleşti!

Seri üretime geçilen yerli aşı TURKOVAC'tan güzel haber! Çin aşısı Sinovac'tan daha etkili

Son dakika | Tarihi an geldi, çattı! Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC aşısının seri üretimi başladı

Son dakika! Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC aşısına Acil Kullanım Onayı (AKO) aldı!

Bakan Koca'dan muhalefete yerli aşı TURKOVAC tepkisi: Sevinmenizi beklerdim ama anlıyorum ki üzülüyorsunuz