Turkovac aşısının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den tavsiye: "Güvenli ve etkili bir aşı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 40'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında "Yerli Aşı TURKOVAC" konulu panel gerçekleştirildi.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele katılan Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 2 yıldır pandeminin devam ettiğini ve Türkiye'de ilk vakaların görülmesiyle aşı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Özdarendeli, 2010 yılından beri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, oradan elde ettikleri deneyimlerinin de aşının gelişmesine katkı sağladığını anlattı.

Aşının bulunmasının uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısında çok önemli, güzel bir noktaya geldik. Pandemi koşullarında yaklaşık 20 ayda acil kullanım onayı aldık. Uzun yılardan beri aşı üretmeyen bir ülke konumundan aşı üreten konuma gelmeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Acil kullanım onayı aldıktan sonra TURKOVAC'ın üretimiyle ilgili birtakım soru işaretleri vardı. 'Aşıyı kim üretecek?' gibi sorularla karşı karşıya kalıyorduk. Şu an itibariyle üretim Şanlıurfa'da seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin 81 iline TURKOVAC aşısı gönderildi. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu çok büyük bir mutluluk. Omicron varyantı da ülkemizde görülüyor. Bundan korunmanın yolu hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasıdır. Ülkemizde BioNTech, CoronaVac, yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC aşıları var. Milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler. Aşının geliştirilesinden üretimine kadar emek veren, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum."

TÜRKİYENİN GURURU TURKOVAC

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ise TURKOVAC aşısının Türkiye'nin gururu olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bundan sonra da başarılı işlere imza atacağını dile getiren Ünal, "Aşı çalışmaları kapsamında TURKOVAC'ın Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına karşı değerlendirildi. Ara sonuçların 27 Aralık 2021'e kadar olan analizleri kapsıyor. TURKOVAC-CoronaVac Faz-3 çalışmaları kapsamında ilk gönüllü 22 Haziran'da alındı. Elde edilen tüm verilerin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. TURKOVAC güvenli ve etkili bir aşıdır. Vatandaşlarımızın rahatlıkla hatırlatma dozlarını yapmalarını öneriyoruz. Aşının üretiminde emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"HERKESİ TURKOVAC OLMAYA DAVET EDİYORUM"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise insanoğlunun tarih boyunca birçok salgınla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Sağlık çalışanların Kovid-19 salgınına karşı ilk gününden bu yana fedakarca görev yaptığını belirten Şevli, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanları kadar gece gündüz demeden çalışan ve salgını kökünden yok etmeye çalışan bir kesim daha var. Onlar da salgından bir an önce kurtulmak ve insanların daha fazla acı çekmelerini engellemek için aşı ve ilaç bulmaya çabalayan bilim insanlarıdır. Bulunan aşılar sayesinde sokaklara çıkmaya, eğitimlerimize tekrardan devam etmeye başladık. Şimdi içimiz daha rahat çünkü Kovid-19 virüsünden kurtulmak için güvenle yaptırabileceğimiz TURKOVAC aşımız var. Yerli aşımız olduğu için mutlu ve gururluyuz. Herkesi TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum."

Toplantının ardından Özdarendeli ve Ünal'a aşı çalışmalarından dolayı plaket verildi.

Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Sedat Yayla, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Veteriner Hekim Dr. Musa Alkan, Genel Sekreter Şahit Tekin, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, Tuşba Belediye Başkan Salih Akman ve öğretim üyeleri katıldı.