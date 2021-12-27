TURKOVAC dünyaya umut olacak! Milli ve yerli aşıya yurt dışından talep yağıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde inaktif temelli yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'a Acil Kullanım Onayı verildiğini söylemişti. Şehir Hastanelerine sevkiyatı gönderilen TURKOVAC'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC için yurt dışından taleplerin olduğunu açıkladı.

"YÜKSEK KAPASİTELERE ULAŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Akdoğan, TURKOVAC'ın doz sayısı bakımından daha fazla üretileceğini ve daha yüksek kapasitelere ulaşacağını belirterek "Aşının geliştirilmesi başka bir süreçti, faz çalışmalarıyla beraber ölçek büyütmek ya da seri üretim başka bir süreç. Ölçek büyütme gün gün iyileşen bir süreç ve biz önümüzdeki dönemde çok daha verimli (doz sayısı anlamında) bir biçimde aşımızın üretileceğini ve daha yüksek kapasitelere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Biz şu anda bu sene içerisinde 150 bine yakın dozu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze teslim ettik." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN TALEPLER GELİYOR"

Ülkede herhangi bir aşı problemi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Akdoğan, yapılacak aşıların bir zorunluluğu olmadığının altını çizerek, TURKOVAC için yurt dışı talepleri olduğunu belirtti. Akdoğan, "Şu anda ülkemizin herhangi bir aşı problemi bulunmuyor. Bunun yanında TURKOVAC aşımız da devreye girerek bu sürece katkı sağlayacaktır. TURKOVAC aşısıyla ilgili yurt dışından da çeşitli talepler bize ulaşıyor, bu talepleri karşılamak için de gerekli hazırlıklar, planlamalar yapılıyor. Dünyada Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden bir tanesi Türkiye. TÜSEB olarak önümüzdeki dönemde geliştirdiğimiz bu modeli daha da yaygınlaştırarak diğer aşılarımız için de benzer çalışmaları yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza duyurduğu gibi aşı ve biyoteknolojik ürünlerin üretimine ilişkin bir tesisin de Ankara'da yapımına başlanılıyor ve önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor. Dolayısıyla bu süreçlere TÜSEB olarak bilimsel ve teknolojik anlamda katkımızı sonuna kadar vereceğiz, böylelikle TURKOVAC gibi benzeri aşılarda da çalışmalar yapılmış olacak." dedi.

TURKOVAC'IN YAN ETKİSİ VAR MI?

Dünyada aşı çalışmaları için belirlenmiş standartlar olan GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun şekilde yürütülen TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarında, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.