Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Ankara Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı yaptırdı. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, vatandaşların hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye etti. Bu kapsamda Turkovac mrna aşısı mı? | Turkovac aşısı kim buldu? | Koruyuculuk oranı nedir? | Kimler olabilir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

TURKOVAC MRNA AŞISI MI?

TURKOVAC aşısı inaktif aşıdır. Dünyada yaygın olarak kullanılan Kovid-19 aşıları; inaktif, Viral Vektör ve mRNA yöntemleriyle üretiliyor.

Yerli aşı TURKOVAC da Sinovac ile aynı şekilde inaktif yöntemiyle üretiliyor.

TURKOVAC AŞISI KİM BULDU?

TURKOVAC aşısını yaptırdıktan sonra canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısının tamamen yerli Türk bilim insanları tarafından geliştirildiğini belirtti.

TURKOVAC AŞISI KORUYUCULUK ORANI NEDİR?

TURKOVAC Aşısı Proje Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Ağustos ayında verdiği bir demeçte aşının aşının İngiliz varyantına (Alfa) karşı yüzde 100 koruma sağladığını tespit ettiklerini belirtmişti. Öte yandan Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Akova, yerli aşı Turkovac’ın etkinlik düzeyini Çin’den satın alınan Sinovac aşısıyla kıyaslamış ve Turkovac'ın Sinovac aşısıyla eşdeğer olduğunu söykemişti.

TURKOVAC AŞISI KİMLER OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hıfzı Sıhha'nın yeniden dirilmesinin ilk adımı TURKOVAC. Bu milletimizin başarısı. Randevu yarından itibaren bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerimizde aşı olabilir." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA TURKOVAC AŞISI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası bilim Kurulu üyeleri ile Ankara Şehir Hastanesi'nde TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca, aşı yaptırdığı anı canlı olarak sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Bilim Kurulu Üyelerimizle beraber hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC aşımız ile oluyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC aşısını yaptırdıktan sonra canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Yerli aşımız TURKOVAC'ı, salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 1998'de verem aşısı üretilmişti. Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum."