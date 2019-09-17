TÜRKPATENT’in buluşları TEKNOFEST’te görücüye çıktı

TÜRKPATENT'in düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki "İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19)" bu yıl TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19) bu yıl TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 22 ülkeden 384 buluş ziyaretçiler ve yatırımcılar için fuarda sergilendi. Temel hedefi, büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması olan TÜRKPATENT festival boyunca ziyaretçileri ve yatırımcıları bekliyor.

"384 buluşumuz ve 250 civarında yerli buluşçu burada"

Buluşçuların TEKNOFEST kapsamında bir araya geldiğini söyleyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar, "2016 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğumuz fuar bu yıl ilk defa TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar buradalar. 22 ülkeden buluşçular bugün burada İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda bizimle beraberler. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı esasında buluşçuların buluşup sergilediği ve tanıtmak üzere bir araya geldikleri bir platform. Hem yerli hem yabancı buluşçular burada buluşlarını sergileme imkanı buluyorlar. Toplamda 384 buluşumuz var. 250 civarında yerli buluşçu buradalar. 6 gün boyunca buluşlarını sergiliyor olacaklar. Yatırımcılarla buluşuyorlar hem de ziyaretçilere buluşlarını anlatma imkanı buluyorlar. Bu bakımdan buluşçular için çok iyi bir fırsattır. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak burada bu etkinliğe ev sahipliği yapmış olmanın yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerini de burada yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA